МЧС Новосибирской области: регион может накрыть волна бытовых пожаров

Источник: Аргументы и факты

«Из-за погодных условий жители начинают топить печи и включают обогреватели, нередко забывая при этом об осторожности. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности — это гарантия защиты от пожаров», — сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Специалисты советуют пользоваться только исправными обогревателями, устанавливать их вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Не оставляйте без присмотра и на ночь включенные электроприборы. Не перегружайте электросеть и не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов.

Запрещено эксплуатировать электроприборы с нарушенной изоляцией и кустарного производства, а также печи с трещинами в дымоходе и без предтопочного листа. При протапливании печи запрещено использовать для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Плотно закрывайте дверцу топки, во избежание перекала печи не топите ее дольше двух часов.