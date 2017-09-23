Посетителям ночных клубов Алматы вместо элитного алкоголя подавали суррогат

Ирландский виски задержанный производил вручную. Пустые бутылки заполнял с помощью воронки, заливая алкоголь «на глаз». После запечатывал их на станке и клеил акцизы. Сколько именно бутылок, произведенных таким способом, попало в бары, сейчас выясняют оперативники. Уже известно, что тару, крышки и оборудование мужчина закупил в Китае. Все это изъяли в ходе задержания вместе с тремя ящиками готовой продукции.