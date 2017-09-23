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08:03 (мск), источник: Newtimes.kz

Посетителям ночных клубов Алматы вместо элитного алкоголя подавали суррогат

Разбавленный коньяк вместо элитного виски подавали в ночных клубах и барах Алматы, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Суррогатный алкоголь туда сбывал житель области. Его напитки были гораздо дешевле оригинала, поэтому пользовались большим спросом.

Подпольное производство мужчина наладил в собственном доме. Обман раскрыли специалисты департамента госдоходов.

Ирландский виски задержанный производил вручную. Пустые бутылки заполнял с помощью воронки, заливая алкоголь «на глаз». После запечатывал их на станке и клеил акцизы. Сколько именно бутылок, произведенных таким способом, попало в бары, сейчас выясняют оперативники. Уже известно, что тару, крышки и оборудование мужчина закупил в Китае. Все это изъяли в ходе задержания вместе с тремя ящиками готовой продукции.

«В одну литровую бутылку заливалось 700 миллилитров “Бейлиса”, сверху уже в равномерных пропорциях заливался коньяк и еще одна алкогольная продукция пока что неизвестного происхождения. Фигурантам этого дела грозит до трех лет лишения либо ограничения свободы, либо штраф до трех тысяч МРП с конфискацией имущества», — рассказал главный специалист департамента госдоходов по Алматы Олжас Алдамуратов.

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