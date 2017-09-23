Женщину сбили насмерть и бросили на дороге в Алматы
Женщину 1965 г. р. сбили на пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте.
Женщину 1965 г. р. сбили на пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте.
Женщину сбили насмерть вечером 22 сентября в Алматы на улице Бурундайской, передает Zakon.kz.
Женщину 1965 г. р. сбили на пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте.
Водитель, не останавливаясь, скрылся.
Через некоторое время на место трагического ДТП приехал мужчина, который сознался, что совершил наезд на погибшую женщину, на автомобиле Toyota Land Cruiser 200.
Машину он, скрывшись, оставил в Алматинской области в поселке Жалкамыс.