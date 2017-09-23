Больше 10 рейсов «ВИМ-Авиа» задержаны в аэропорту «Домодедово»

Источник: AP 2017

Последний вылет, осуществленный перевозчиком, состоялся 22 сентября в 16:35 в турецкий Даламан. Все более последующие рейсы 22 сентября, а также 23 до 9:20 помечены статусом «Будет информация».

Отложены как внутрироссийские — в Симферополь, Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, так и международные рейсы (Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван).

Как сообщают пассажиры, представители перевозчика никаких объяснений не дают. Предполагается, что информация по отложенным рейсам появится около 10 утра в субботу.