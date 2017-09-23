Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп разбил мечты Порошенко
Крупнейший в мире авиалайнер едва не рухнул на Домодедово
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Учительница побила второклассника (видео)
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Купальник под "гжель": Василиса Володина показала тело - СМИ
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
50-летняя Кидман показалась в платье без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Лучшие снимки Cassini
05:45 (мск), источник: Интерфакс

Больше 10 рейсов «ВИМ-Авиа» задержаны в аэропорту «Домодедово»

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — В столичном аэропорту «Домодедово» отложены на неопределенный срок 14 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», следует из данных онлайн-табло.

Источник: AP 2017

Последний вылет, осуществленный перевозчиком, состоялся 22 сентября в 16:35 в турецкий Даламан. Все более последующие рейсы 22 сентября, а также 23 до 9:20 помечены статусом «Будет информация».

Отложены как внутрироссийские — в Симферополь, Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, так и международные рейсы (Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван).

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщают пассажиры, представители перевозчика никаких объяснений не дают. Предполагается, что информация по отложенным рейсам появится около 10 утра в субботу.

В конце мая — начале июне также сообщалось о массовых задержках рейсов «ВИМ-Авиа». В компании это объясняли поздним возвратом с планового ремонта нескольких широкофюзеляжных самолетов. К середине июне представители перевозчики заявили, что расписание скорректировано в пользу регулярных внутренних рейсов. По оценке АТОР, тогда не менее 30 тысяч человек пострадали от действий «ВИМ-Авиа».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Вандалы повредили стеклянный купол в только что открывшемся парке "Зарядье"
Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Трамп пообещал разобраться с «коротышкой с ракетой»
Премьер Молдавии потребовал вывода российских военных из страны
Трамп заказал себе президентский «боинг» покрупнее. Зачем?
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 293 человек
Порошенко отверг российский план ввода миротворцев в Донбасс
Fitch улучшило прогноз по рейтингам России
В ДТП с маршруткой под Калининградом погибли семь человек
Спорт
Два матча пройдут в субботу в 11-м туре чемпионата России В столичном дерби сыграют «Динамо» и ЦСКА, а чемпион страны «Спартак» примет махачкалинский «Анжи»
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь