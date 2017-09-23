Больше 10 рейсов «ВИМ-Авиа» задержаны в аэропорту «Домодедово»
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — В столичном аэропорту «Домодедово» отложены на неопределенный срок 14 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», следует из данных
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — В столичном аэропорту «Домодедово» отложены на неопределенный срок 14 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», следует из данных
Последний вылет, осуществленный перевозчиком, состоялся 22 сентября в 16:35 в турецкий Даламан. Все более последующие рейсы 22 сентября, а также 23 до 9:20 помечены статусом «Будет информация».
Отложены как внутрироссийские — в Симферополь, Магадан, Благовещенск,
Как сообщают пассажиры, представители перевозчика никаких объяснений не дают. Предполагается, что информация по отложенным рейсам появится около 10 утра в субботу.
В конце мая — начале июне также сообщалось о массовых задержках рейсов «ВИМ-Авиа». В компании это объясняли поздним возвратом с планового ремонта нескольких широкофюзеляжных самолетов. К середине июне представители перевозчики заявили, что расписание скорректировано в пользу регулярных внутренних рейсов. По оценке АТОР, тогда не менее 30 тысяч человек пострадали от действий «ВИМ-Авиа».