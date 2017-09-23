Число жертв землетрясения в Мексике достигло 293 человек

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — До 293 человек возросло число погибших при землетрясении в Мексике, большинство людей погибло в Мехико и его окрестностях, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

155 человек погибли в столичном регионе, 73 — в штате Морелос, 45 — в Пуэбле, 13 в штате Мехико, шесть — в Герреро и один в Оахаке.

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Ранее сообщалось о 248 жертвах землетрясения.

Мощные подземные толчки магнитудой 7,1, произошедшие 19 сентября, привели к масштабным разрушениям в штате Морелос, расположенном рядом со столицей страны Мехико. Обрушилось не менее 44 зданий, 3,5 млн человек остались без электроснабжения. Также есть повреждения сетей газоснабжения, фиксируются утечки газа.