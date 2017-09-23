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10:47 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске не стали увольнять фигурантку дела о стрельбе в здании ФСБ

Руководство Росгвардии посчитало, что капитан полиции непричастна к преступлению.

Источник: Восток Медиа

Капитана полиции Наталью Розвезеву из городского отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии не стали увольнять с занимаемой должности. Руководство структуры посчитало, что сотрудница не причастна к преступлению, произошедшему в приёмной управления ФСБ Хабаровского края.

«Действительно, сотрудник Розвезева проверила не все тонкости. Можно было составить протокол, который привёл бы к наказанию на 50 тысяч рублей. Можно было бы найти любой повод. Но перед этим она проверяла клуб с прокуратурой — нарушений никаких не было», — сообщил на пресс-конференции в Хабаровске заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Владимир Ницук.

В ведомстве сетуют на то, что в стрелковом клубе не соблюдали пропускной режим, поэтому туда и попал посторонний, который убил сотрудника и похитил оружие. Нарушений со стороны своего сотрудника в данной ситуации в Росгвардии не увидели. Женщину наказали только за недочёты при проведённых проверках.

«Несовершеннолетние ходили туда не раз — по ведомостям видно, что они получали патроны под стрельбы. Этот качок знал их, один из них был родственником инструктора, поэтому и запустил его, а тот совершил убийство. Какая в этом связь с тем, что там не такой замочек, который инспектор не заметила? Причинной связи преступления и нарушений сотрудника Росгвардии я не вижу», — отметил Владимир Ницук.

Наталья Розвезева продолжает работать в городском отделе лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Сейчас она находится в отпуске, однако уже 28 сентября вернётся на службу.

«Работать она будет, потому что не связаны её нарушения с произошедшим преступлением», — заявил командующий Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Игорь Груднов.

Без увольнений в ведомстве не обошлось: своей должности лишился начальник городского отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Александр Еньков. Он ещё в марте написал рапорт об увольнении. Также пост оставил начальник регионального центра Александр Простакишин. Его попросили уволиться из-за неудовлетворительной управленческой деятельности.

Агентство писало, что капитан полиции Наталья Розвезева из городского отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии стала фигурантом уголовного дела о нападении подростка-неонациста на приёмную управления ФСБ Хабаровского края. Следствие считает, что она подделывала акты проверок стрелкового клуба «Хаммер», работавшего с многочисленными нарушениями. Эти обстоятельства правоохранители напрямую связывают с нападением на управление ФСБ, случившееся в дальневосточной столице весной этого года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Антон Конев 21 апреля, убив охранника, похитил из «Хаммера» оружие, с которым пришёл в здание силового ведомства. Там он убил переводчика Бехзода Ашурова и сотрудника УФСБ Якова Хасанова. Обоих похоронили в родных городах. Также жертвой нападавшего стал уроженец Киргизии Талант Жумаев. Его госпитализировали с серьёзным ранением, но вскоре он пошёл на поправку.

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