В Хабаровске не стали увольнять фигурантку дела о стрельбе в здании ФСБ

Источник: Восток Медиа

Капитана полиции Наталью Розвезеву из городского отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии не стали увольнять с занимаемой должности. Руководство структуры посчитало, что сотрудница не причастна к преступлению, произошедшему в приёмной управления ФСБ Хабаровского края.

«Действительно, сотрудник Розвезева проверила не все тонкости. Можно было составить протокол, который привёл бы к наказанию на 50 тысяч рублей. Можно было бы найти любой повод. Но перед этим она проверяла клуб с прокуратурой — нарушений никаких не было», — сообщил на пресс-конференции в Хабаровске заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Владимир Ницук.

В ведомстве сетуют на то, что в стрелковом клубе не соблюдали пропускной режим, поэтому туда и попал посторонний, который убил сотрудника и похитил оружие. Нарушений со стороны своего сотрудника в данной ситуации в Росгвардии не увидели. Женщину наказали только за недочёты при проведённых проверках.

«Несовершеннолетние ходили туда не раз — по ведомостям видно, что они получали патроны под стрельбы. Этот качок знал их, один из них был родственником инструктора, поэтому и запустил его, а тот совершил убийство. Какая в этом связь с тем, что там не такой замочек, который инспектор не заметила? Причинной связи преступления и нарушений сотрудника Росгвардии я не вижу», — отметил Владимир Ницук.

Наталья Розвезева продолжает работать в городском отделе лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Сейчас она находится в отпуске, однако уже 28 сентября вернётся на службу.

«Работать она будет, потому что не связаны её нарушения с произошедшим преступлением», — заявил командующий Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Игорь Груднов.

Без увольнений в ведомстве не обошлось: своей должности лишился начальник городского отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Александр Еньков. Он ещё в марте написал рапорт об увольнении. Также пост оставил начальник регионального центра Александр Простакишин. Его попросили уволиться из-за неудовлетворительной управленческой деятельности.