В Хабаровске не стали увольнять фигурантку дела о стрельбе в здании ФСБ
Руководство Росгвардии посчитало, что капитан полиции непричастна к преступлению.
Руководство Росгвардии посчитало, что капитан полиции непричастна к преступлению.
Капитана полиции Наталью Розвезеву из городского отдела
«Действительно, сотрудник Розвезева проверила не все тонкости. Можно было составить протокол, который привёл бы к наказанию на 50 тысяч рублей. Можно было бы найти любой повод. Но перед этим она проверяла клуб с прокуратурой — нарушений никаких не было», — сообщил на
В ведомстве сетуют на то, что в стрелковом клубе не соблюдали пропускной режим, поэтому туда и попал посторонний, который убил сотрудника и похитил оружие. Нарушений со стороны своего сотрудника в данной ситуации в Росгвардии не увидели. Женщину наказали только за недочёты при проведённых проверках.
«Несовершеннолетние ходили туда не раз — по ведомостям видно, что они получали патроны под стрельбы. Этот качок знал их, один из них был родственником инструктора, поэтому и запустил его, а тот совершил убийство. Какая в этом связь с тем, что там не такой замочек, который инспектор не заметила? Причинной связи преступления и нарушений сотрудника Росгвардии я не вижу», — отметил Владимир Ницук.
«Работать она будет, потому что не связаны её нарушения с произошедшим преступлением», — заявил командующий Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Игорь Груднов.
Без увольнений в ведомстве не обошлось: своей должности лишился начальник городского отдела
Агентство писало, что капитан полиции Наталья Розвезева из городского отдела