Два захода на одну посадку

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Таганский райсуд Москвы заключил под домашний арест бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля» и экс-гендиректора оборонного АО «Аэроприбор-Восход», входящего в ГК «Ростех», Юрия Варнякова. Он обвиняется в хищении у «Аэроприбора» 20 млн руб., которые были переведены на счета одной из коммерческих структур за якобы оказанные услуги. Сам Варняков вину не признает.

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Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Аэроприбор-Восход» 55-летнего Юрия Варнякова было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) УВД по Центральному административному округу Москвы. Основанием стало обращение представителей концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), владеющего 54% акций «Аэроприбора».

По данным «Ъ», прямого отношения к производственной деятельности предприятия, специалисты которого участвовали в создании скафандра Юрия Гагарина, космического корабля «Буран», а также разрабатывали приборы и системы для гражданских и боевых самолетов и вертолетов, инкриминируемое Юрию Варнякову деяние не имеет.

«КРЭТ действительно инициировал обращение в правоохранительные органы по признакам хищения денежных средств из оборота АО “Аэроприбор-Восход” в размере около 20 млн руб. По результатам рассмотрения данного обращения было возбуждено уголовное дело», — заявили «Ъ» в КРЭТ, не вдаваясь в подробности вменяемого в вину бывшему гендиректору преступления.

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Как рассказал «Ъ» знакомый с ситуацией источник, речь идет о том, что возглавлявший в 2013—2014 годах «Аэроприбор» Юрий Варняков воспользовался услугами коммерческой организации, которая подготовила документы для переоформления принадлежащего АО здания. За эти услуги фирма получила 20 млн руб.

Следствие же считает, что эти работы были выполнены работниками самого «Аэроприбора», а деньги похищены. Отметим, за это же преступление Варнякова пытались привлечь к уголовной ответственности еще в 2015 году. Однако тогда правоохранительные органы состава преступления в его действиях не нашли.

На этот раз история дошла не только до уголовного дела, но и до ареста экс-гендиректора, о котором в Таганском райсуде Москвы ходатайствовало следствие. Однако оснований для самой строгой меры пресечения судья не нашла и отправила обвиняемого в мошенничестве Юрия Варнякова под домашний арест. Впрочем, последний и с таким относительно благоприятным для себя исходом не согласился, обжаловав это решение в апелляционной инстанции. Мосгорсуд оставил решение Таганского райсуда в силе.

По данным «Ъ», своей вины в инкриминируемом деянии Юрий Варняков не признает и продолжает настаивать на том, что работы выполнялись сторонней структурой и оплата за оказанные ею услуги была вполне правомерной.

Отметим, что до прихода в АО «Аэроприбор-Восход» Юрий Варняков в течение восьми лет отработал в ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля». Там он начинал с должности начальника отдела финансового контроля и дошел до поста первого заместителя гендиректора по экономике и финансам. В 2008 году Варняков принимал активное участие в переезде компании из центра Москвы в подмосковный поселок Томилино, где теперь базируется Национальный центр вертолетостроения.