Два захода на одну посадку
Бывший заместитель директора завода Миля арестован за хищения в «Аэроприборе».
Бывший заместитель директора завода Миля арестован за хищения в «Аэроприборе».
Как стало известно «Ъ», Таганский райсуд Москвы заключил под домашний арест бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля» и
Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Аэроприбор-Восход» 55-летнего Юрия Варнякова было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) УВД по Центральному административному округу Москвы. Основанием стало обращение представителей концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), владеющего 54% акций «Аэроприбора».
По данным «Ъ», прямого отношения к производственной деятельности предприятия, специалисты которого участвовали в создании скафандра Юрия Гагарина, космического корабля «Буран», а также разрабатывали приборы и системы для гражданских и боевых самолетов и вертолетов, инкриминируемое Юрию Варнякову деяние не имеет.
«КРЭТ действительно инициировал обращение в правоохранительные органы по признакам хищения денежных средств из оборота АО “Аэроприбор-Восход” в размере около 20 млн руб. По результатам рассмотрения данного обращения было возбуждено уголовное дело», — заявили «Ъ» в КРЭТ, не вдаваясь в подробности вменяемого в вину бывшему гендиректору преступления.
Как рассказал «Ъ» знакомый с ситуацией источник, речь идет о том, что возглавлявший в 2013—2014 годах «Аэроприбор» Юрий Варняков воспользовался услугами коммерческой организации, которая подготовила документы для переоформления принадлежащего АО здания. За эти услуги фирма получила 20 млн руб.
Следствие же считает, что эти работы были выполнены работниками самого «Аэроприбора», а деньги похищены. Отметим, за это же преступление Варнякова пытались привлечь к уголовной ответственности еще в 2015 году. Однако тогда правоохранительные органы состава преступления в его действиях не нашли.
На этот раз история дошла не только до уголовного дела, но и до ареста
Отметим, что до прихода в АО «Аэроприбор-Восход» Юрий Варняков в течение восьми лет отработал в ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля». Там он начинал с должности начальника отдела финансового контроля и дошел до поста первого заместителя гендиректора по экономике и финансам. В 2008 году Варняков принимал активное участие в переезде компании из центра Москвы в подмосковный поселок Томилино, где теперь базируется Национальный центр вертолетостроения.
Как рассказал источник «Ъ», здание вертолетного завода Миля в Сокольниках было продано созданному якобы специально для этого ООО «Сокольнический Вал, 2А». Организацию с уставным капиталом 10 тыс. руб. учредил Илья Темнянский, сын бывшего заместителя гендиректора ЛогоВАЗа Владимира Темнянского, а гендиректором этой структуры с февраля по октябрь 2008 года являлся Юрий Варняков. Любопытно, что еще почти три года завод арендовал свои бывшие площади у коммерсантов, поскольку решение о переезде было принято только в конце 2011 года.
Олег Рубникович