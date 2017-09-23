В Греции разбился частный самолет
АФИНЫ, 23 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Сверхлегкий частный самолет CT2K разбился в горном районе на
АФИНЫ, 23 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Сверхлегкий частный самолет CT2K разбился в горном районе на
ЧП произошло в пятницу. Самолет вылетел из Александруполиса в Бухарест в паре с другим таким же самолетом, экипаж которого и сообщил диспетчерам, что потерял связь с первым самолетом.
Поздно вечером спасатели наши обломки самолета и тела погибших в районе Керасиа в области Родопи.
Причины происшествия пока неизвестны.