Челябинский бизнесмен пойдет под суд за дачу взятки полицейскому
38-летний предприниматель подозревается в покушение на дачу взятки должностному лицу, сообщают в
38-летний предприниматель подозревается в покушение на дачу взятки должностному лицу, сообщают в
20 сентября 2017 года полицейские остановили на автодороге «Кизильское — Мариинское» грузовой автомобиль, в котором бизнесмен из Челябинска провозил крупную партию алкоголя и табачных изделий, не маркированных специальными акцизными знаками. Чтобы избежать привлечения к ответственности и изъятия продукции, предприниматель попытался дать взятку в сумме 40 тысяч рублей сотруднику полиции. О произошедшем полицейский сообщил руководству, преступные действия были зафиксированы.
«Подозреваемый задержан, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения», — рассказывают в ведомстве.
Напомним, правоохранительные органы Челябинской области в первом полугодии 2017 года возбудили 375 уголовных дел, имеющих отношение к коррупции.