Челябинский бизнесмен пойдет под суд за дачу взятки полицейскому

20 сентября 2017 года полицейские остановили на автодороге «Кизильское — Мариинское» грузовой автомобиль, в котором бизнесмен из Челябинска провозил крупную партию алкоголя и табачных изделий, не маркированных специальными акцизными знаками. Чтобы избежать привлечения к ответственности и изъятия продукции, предприниматель попытался дать взятку в сумме 40 тысяч рублей сотруднику полиции. О произошедшем полицейский сообщил руководству, преступные действия были зафиксированы.