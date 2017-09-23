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16:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинский бизнесмен пойдет под суд за дачу взятки полицейскому

38-летний предприниматель подозревается в покушение на дачу взятки должностному лицу, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

20 сентября 2017 года полицейские остановили на автодороге «Кизильское — Мариинское» грузовой автомобиль, в котором бизнесмен из Челябинска провозил крупную партию алкоголя и табачных изделий, не маркированных специальными акцизными знаками. Чтобы избежать привлечения к ответственности и изъятия продукции, предприниматель попытался дать взятку в сумме 40 тысяч рублей сотруднику полиции. О произошедшем полицейский сообщил руководству, преступные действия были зафиксированы.

«Подозреваемый задержан, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения», — рассказывают в ведомстве.

Напомним, правоохранительные органы Челябинской области в первом полугодии 2017 года возбудили 375 уголовных дел, имеющих отношение к коррупции.

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