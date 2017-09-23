Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - СМИ
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
50-летняя Кидман показалась в платье без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
09:46 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке женщина переехала машиной своего мужа

Участники семейной ссоры были нетрезвы.

В пятницу вечером, 22 сентября, во Владивостоке произошло на первый взгляд нелепое ДТП в районе улицы Нейбута. Как сообщает агентство Newsbox24, автомобилистка поссорилась со своим мужем. О причинах конфликта неизвестно, но, по словам очевидцев, мужчина в порыве гнева вышел из салона универсала и лег не дорогу перед машиной, видимо рассчитывая, что супруга не переедет его.

Однако, автомобилистка нажала на газ, а ее супруг оказался под автомобилем, в результате чего она протащила его несколько метров. Пострадавший получил тяжелые травмы. Медикам пришлось откачивать мужчину, прежде чем он был доставлен в реанимацию. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции хозяйка Nissan рассказала, что не видела своего мужа, и все произошло по ошибке. Есть информация, что участники этой драмы были нетрезвы. По факту дорожного инцидента проводится проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В приморской столице состоится чемпионат города по спортивному туризму
Трамп заявил, что разберется с «коротышкой с ракетой»
Премьер Молдавии потребовал вывода российских военных из страны
Трамп заказал себе президентский «боинг» покрупнее. Зачем?
Названа главная польза недосыпания
Порошенко отверг российский план ввода миротворцев в Донбасс
Fitch улучшило прогноз по рейтингам России
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Спорт
Два матча пройдут в субботу в 11-м туре чемпионата России В столичном дерби сыграют «Динамо» и ЦСКА, а чемпион страны «Спартак» примет махачкалинский «Анжи»
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь