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15:59 (мск), источник: КрымPress

Бывший главврач симферопольской больницы им. Н. А. Семашко пойдёт под суд

Бывший главврач «Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.

По данным следствия, на протяжении 2015−2016 гг. обвиняемая, используя свои должностные полномочия, в нарушение действующего законодательства издавала приказы, в соответствии с которыми некоторым работникам больницы незаконно устанавливались и выплачивались надбавки. В связи с чем интересам ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» причинен ущерб на сумму более 56 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению преступления, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РК.

Уголовное дело, отмечают правоохранители, с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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