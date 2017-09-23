Бывший главврач симферопольской больницы им. Н. А. Семашко пойдёт под суд

По данным следствия, на протяжении 2015−2016 гг. обвиняемая, используя свои должностные полномочия, в нарушение действующего законодательства издавала приказы, в соответствии с которыми некоторым работникам больницы незаконно устанавливались и выплачивались надбавки. В связи с чем интересам ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» причинен ущерб на сумму более 56 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению преступления, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РК.