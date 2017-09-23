Банду автомобильных воров задержали в Братске
Злоумышленники крали запчасти и сливали бензин из припаркованных машин.
Злоумышленники крали запчасти и сливали бензин из припаркованных машин.
Экипаж
«Для проверки сотрудники решили провести осмотр вызвавшего подозрение авто. В салоне находилось четверо местных жителей в возрасте от 18 до 21 года, двое из которых, как позже выяснилось, уже были судимы за кражи и грабежи. При дальнейшем осмотре автомобиля обнаружены канистры с резким запахом бензина и аккумулятор, похищенный в соседнем дворе с Жигулей четвертой модели», — сообщили в
Работу на месте происшествия продолжила прибывшая
В настоящий момент следственным отделом № 1 Следственного управления МУ МВД РФ «Братское» вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту кражи.