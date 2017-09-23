Банду автомобильных воров задержали в Братске

Экипаж патрульно-постовой службы полиции обезвредил злоумышленников, покушавшихся на кражу запчастей и бензина с припаркованных машин в Братске. Подозрительных личностей возле стоявшего во дворе автомобиля из окна своего дома по улице Муханова заметил участковый уполномоченный отдела полиции № 1 Денис Баранов. Он незамедлительно сообщил об этом в дежурную часть. На место происшествия вскоре прибыл экипаж отдельного батальона ППСП в составе Александра Бабенко, Кирилла Курса и Павла Казулина. Полицейские обратили внимание, что при виде приближающего патруля в одной из припаркованных машин кто-то пытается спрятаться. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«Для проверки сотрудники решили провести осмотр вызвавшего подозрение авто. В салоне находилось четверо местных жителей в возрасте от 18 до 21 года, двое из которых, как позже выяснилось, уже были судимы за кражи и грабежи. При дальнейшем осмотре автомобиля обнаружены канистры с резким запахом бензина и аккумулятор, похищенный в соседнем дворе с Жигулей четвертой модели», — сообщили в пресс-службе.

Работу на месте происшествия продолжила прибывшая следственно-оперативная группа. Также оказалось, что машина, которую использовали злоумышленники, им не принадлежит. Ее владелец, как предварительно установлено, также неоднократно привлекался к уголовной ответственности.