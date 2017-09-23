Две красноярки подрались после ДТП на ул. Авиаторов
Две жительницы Красноярска устроили потасовку после аварии на перекрестке ул. Молокова и ул. Авиаторов.
Две жительницы Красноярска устроили потасовку после аварии на перекрестке ул. Молокова и ул. Авиаторов.
Сначала женщины пытались словесно уладить конфликт, а затем ссора переросла в небольшую драку. Инцидент произошел 23 сентября. Запись с камер видеонаблюдения появилась в социальных сетях.
На кадрах видно, как два автомобиля столкнулись при повороте. После удара одну из машин отбросило на тротуар, а вторая проехала несколько кругов, после чего остановилась на проезжей части.
«Судя по видео виновата та, которая с ул. Молокова на ул. Авиаторов поворачивала», — написали свидетели в соцсетях.
По словам очевидцев, автоледи в результате ДТП не пострадали. Участницы ДТП вызвали сотрудников Госавтоинспекции.