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10:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Две красноярки подрались после ДТП на ул. Авиаторов

Две жительницы Красноярска устроили потасовку после аварии на перекрестке ул. Молокова и ул. Авиаторов.

Сначала женщины пытались словесно уладить конфликт, а затем ссора переросла в небольшую драку. Инцидент произошел 23 сентября. Запись с камер видеонаблюдения появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как два автомобиля столкнулись при повороте. После удара одну из машин отбросило на тротуар, а вторая проехала несколько кругов, после чего остановилась на проезжей части.

«Судя по видео виновата та, которая с ул. Молокова на ул. Авиаторов поворачивала», — написали свидетели в соцсетях.

По словам очевидцев, автоледи в результате ДТП не пострадали. Участницы ДТП вызвали сотрудников Госавтоинспекции.

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