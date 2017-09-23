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10:33 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске трое молодых людей устроили голливудскую погоню

Старую «Тойоту» преследовали пять экипажей ДПС и сотрудники ППС.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске в четвертом часу утра 23 сентября полицейским пришлось участвовать в погоне. Причиной стала Toyota Corolla 80-х годов выпусках, водитель которой не остановился по требованию инспектора ДПС в Северном микрорайоне, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На высокой скорости иномарка двинулась по улице Тихоокеанской в сторону центра города. Через пару километров к погоне присоединились уже не только пять экипажей ГИБДД, но и сотрудники патрульно-постовой службы. Автомобиль задержали в Зеленоборском переулке — «гонщик» заехал в тупик. Из машины выскочили трое парней, попытка оказать сопротивление сотрудникам полиции у них провалилась — «людей в погонах» было очень много.

Позже выяснилось, что за рулём сидел автолюбитель, лишённый права на управление автомобилем за нетрезвое вождение. На этот раз он снова был пьян, теперь ему грозит уголовное наказание.

В тюрьму могут угодить и два приятеля водителя — их заподозрили в угоне автомобиля. Документов на «Тойоту» ни у кого из них не было, как и объяснения, где они взяли иномарку. Полицейские склоняются к тому, что машину угнали, несмотря на то, что ключи от замка зажигания были на месте, а признаки взлома отсутствовали. Вероятнее всего, машину задержанные без разрешения взяли у кого-то из своих знакомых.

Всю троицу стражи закона доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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