В Хабаровске трое молодых людей устроили голливудскую погоню
Старую «Тойоту» преследовали пять экипажей ДПС и сотрудники ППС.
Старую «Тойоту» преследовали пять экипажей ДПС и сотрудники ППС.
В Хабаровске в четвертом часу утра 23 сентября полицейским пришлось участвовать в погоне. Причиной стала Toyota Corolla 80-х годов выпусках, водитель которой не остановился по требованию инспектора ДПС в Северном микрорайоне, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На высокой скорости иномарка двинулась по улице Тихоокеанской в сторону центра города. Через пару километров к погоне присоединились уже не только пять экипажей ГИБДД, но и сотрудники
Позже выяснилось, что за рулём сидел автолюбитель, лишённый права на управление автомобилем за нетрезвое вождение. На этот раз он снова был пьян, теперь ему грозит уголовное наказание.
В тюрьму могут угодить и два приятеля водителя — их заподозрили в угоне автомобиля. Документов на «Тойоту» ни у кого из них не было, как и объяснения, где они взяли иномарку. Полицейские склоняются к тому, что машину угнали, несмотря на то, что ключи от замка зажигания были на месте, а признаки взлома отсутствовали. Вероятнее всего, машину задержанные без разрешения взяли у
Всю троицу стражи закона доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.