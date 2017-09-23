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10:32 (мск), источник: НИА Самара

В Шенталинском районе под колесами иномарки погиб пешеход

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано 22 сентября примерно в 20:00 на 37 километре автодороги Клявлино — Шентала на территории Шенталинского района.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, после чего приступили к сбору необходимых материалов.

По предварительной версии полицейских, водитель автомобиля Рено Логан 1960 г. р. (стаж вождения — 19 лет), двигаясь со стороны Шенталы в сторону Клявлино, в пути следования допустил наезд на мужчину 1969 года рождения, двигавшегося по середине правой полосы проезжей части в попутном направлении.

От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия медиков. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.

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