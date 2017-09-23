В Шенталинском районе под колесами иномарки погиб пешеход

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, после чего приступили к сбору необходимых материалов.

По предварительной версии полицейских, водитель автомобиля Рено Логан 1960 г. р. (стаж вождения — 19 лет), двигаясь со стороны Шенталы в сторону Клявлино, в пути следования допустил наезд на мужчину 1969 года рождения, двигавшегося по середине правой полосы проезжей части в попутном направлении.