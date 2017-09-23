В Приморье загорелся частный дом после удара молнии

Как рассказали очевидцы, во время грозы молния попала в жилой дом. Электрический разряд в несколько тысяч вольт угодил в крышу, от чего та загорелась. Прибывшим онеборцам побороть стихию удалось быстро, но к сожалению дом сильно пострадал. О пострадавших не сообщается.