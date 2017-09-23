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09:57 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье загорелся частный дом после удара молнии

О пострадавших не сообщается.

В субботу утром, 23 сентября, в частном секторе города Находка произошло возгорание деревянного дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу ДПС-контроль.

Как рассказали очевидцы, во время грозы молния попала в жилой дом. Электрический разряд в несколько тысяч вольт угодил в крышу, от чего та загорелась. Прибывшим онеборцам побороть стихию удалось быстро, но к сожалению дом сильно пострадал. О пострадавших не сообщается.

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