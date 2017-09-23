В Перми на улице Спешилова «КамАЗ» сбил пешехода
В Ленинском районе города Перми 22 сентября произошла авария, в которой пострадала 54-летняя женщина. Она пересекала улицу Спешилова по пешеходному переходу, на котором её сбил «КамАЗ».
В Ленинском районе города Перми 22 сентября произошла авария, в которой пострадала 54-летняя женщина. Она пересекала улицу Спешилова по пешеходному переходу, на котором её сбил «КамАЗ».
«По предварительным данным, женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. По факту происшествия проводим проверку. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.