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10:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на улице Спешилова «КамАЗ» сбил пешехода

В Ленинском районе города Перми 22 сентября произошла авария, в которой пострадала 54-летняя женщина. Она пересекала улицу Спешилова по пешеходному переходу, на котором её сбил «КамАЗ».

Источник: Аргументы и факты

«По предварительным данным, женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. По факту происшествия проводим проверку. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

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