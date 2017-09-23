На Дону объявили экстренное предупреждение по пожароопасности
В Ростовской области с 23 по 25 сентября ожидается пожароопасность пятого класса.
В Ростовской области с 23 по 25 сентября ожидается пожароопасность пятого класса.
Экстренное предупреждение действует в
Спасатели прогнозируют возникновение ЧС, связанных с пожарами.
Как сообщали Юга.ру, накануне воле Ростовского зоопарка загорелась трава, позже огонь перекинулся на соседние здания. Сгорело одно складское строение и два нежилых помещения.