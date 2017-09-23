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10:51 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

В Ростовской области с 23 по 25 сентября ожидается пожароопасность пятого класса.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Экстренное предупреждение действует в северо-западных, южных, юго-восточных районах и в Приазовье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Спасатели прогнозируют возникновение ЧС, связанных с пожарами.

Как сообщали Юга.ру, накануне воле Ростовского зоопарка загорелась трава, позже огонь перекинулся на соседние здания. Сгорело одно складское строение и два нежилых помещения.

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