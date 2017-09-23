Директор волгоградского вуза уличена в 89 эпизодах коммерческого подкупа

На юридическом языке это называется коммерческим подкупом. Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, директора уличена в 72 таких эпизодах в составе группы преподавателей, которую сама же и сколотила. И ещё — в 17 эпизодах, совершённых в гордом одиночестве.