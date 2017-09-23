Директор волгоградского вуза уличена в 89 эпизодах коммерческого подкупа
Облпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшей руководительницы филиала Московского
Облпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшей руководительницы филиала Московского
На юридическом языке это называется коммерческим подкупом. Как сообщила РИАЦ
Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Центральным районным судом Волгограда. Санкция за наиболее тяжкое из совершённых преступлений, в качестве максимального, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.