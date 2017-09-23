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11:03 (мск), источник: РИАЦ

Директор волгоградского вуза уличена в 89 эпизодах коммерческого подкупа

Облпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшей руководительницы филиала Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Ей вменяют в вину получение денег от студентов за положительные оценки.

Источник: РИАЦ

На юридическом языке это называется коммерческим подкупом. Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, директора уличена в 72 таких эпизодах в составе группы преподавателей, которую сама же и сколотила. И ещё — в 17 эпизодах, совершённых в гордом одиночестве.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Центральным районным судом Волгограда. Санкция за наиболее тяжкое из совершённых преступлений, в качестве максимального, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

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