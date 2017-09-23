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11:41 (мск), источник: СуперОмск

Омич на «Тойоте» погиб на месте от столкновения с «КамАЗом»

Трагедия случилась рано утром, 23 сентября, на улице Красноярский тракт.

19-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь в направлении улицы Губкина, в районе дома № 137 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «КамАЗом», движущемся в том же направлении.

В результате ДТП водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

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