Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей
Гендиректор компании придумал схему с использованием
Гендиректор компании придумал схему с использованием
Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество», которые затем объединили в одно производство. Поводом стали результаты доследственных проверок по материалам УФСБ и регионального МВД, а также налоговых проверок.
Подробности в пятницу, 22 сентября, рассказали в региональном СУ СКР. Речь идёт об компании, которая в 2016—2017 годах занималась
Кроме того, использовали аналогичную схему для незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. Представители организации изготовили и передали в налоговую инспекцию декларацию по НДС за третий квартал 2016 года, в которой были ложные сведения о производственных расходах: якобы была приобретена сельскохозяйственная продукция. Но, как оказалась, «покупали» её у подконтрольных организаций. Сумму возмещения указали в 1,7 миллиона рублей. В итоге эти деньги были перечислены на расчётный счёт фирмы. Их компания потратила по своему усмотрению.
Правоохранители провели более 24 обысков в офисах компании, а также в жилищах подозреваемых и номинальных руководителей
По уголовному делу допросили более 40 свидетелей, наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 22 миллионов рублей.