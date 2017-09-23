Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей

Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество», которые затем объединили в одно производство. Поводом стали результаты доследственных проверок по материалам УФСБ и регионального МВД, а также налоговых проверок.

Подробности в пятницу, 22 сентября, рассказали в региональном СУ СКР. Речь идёт об компании, которая в 2016—2017 годах занималась куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Для уклонения от налога на добавленную стоимость гендиректор, по версии следствия, создал фиктивную схему договорных обязательств, по которой в бухгалтерский учёт и налоговую отчётность включали ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом фирм. Однако фирмы эти были подконтрольны самому гендиректору. Был неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за первый, второй и четвёртый кварталы 2016 года и первый квартал 2017. В общей сложности это 21 миллион рублей.

Кроме того, использовали аналогичную схему для незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. Представители организации изготовили и передали в налоговую инспекцию декларацию по НДС за третий квартал 2016 года, в которой были ложные сведения о производственных расходах: якобы была приобретена сельскохозяйственная продукция. Но, как оказалась, «покупали» её у подконтрольных организаций. Сумму возмещения указали в 1,7 миллиона рублей. В итоге эти деньги были перечислены на расчётный счёт фирмы. Их компания потратила по своему усмотрению.

Правоохранители провели более 24 обысков в офисах компании, а также в жилищах подозреваемых и номинальных руководителей фирм-однодневок. Были изъяты предметы и документы, которые имеют значение для расследования. Генерального директора и его заместителя задержали. В ближайшее время следствие решит вопрос с избранием для них меры пресечения.