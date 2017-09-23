Сыну воронежского судьи продлили арест
Отставки Ивана Шмакова оказалось недостаточным для выхода на свободу Николая Шмакова.
Отставки Ивана Шмакова оказалось недостаточным для выхода на свободу Николая Шмакова.
Ленинский районный суд Воронежа удовлетворил ходатайство следователя по особо важным регионального СУ СКР, продлив на два месяца срок содержания под стражей адвоката Николая Шмакова, сообщили в суде. Если обстоятельства не изменятся, в следственном изоляторе Николай Шмаков пробудет до 26 ноября.
Напомним, адвокат Шмаков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он был задержан оперативниками УФСБ 26 июля при получении 4 млн рублей от жены предпринимателя Максима Скоркина, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. За эти деньги, по версии следствия, Николай Шмаков обещал решить в суде вопрос о смягчении меры пресечения обвиняемому. Также речь шла о том, что с помощью такой суммы суд согласиться переквалифицировать статью Скоркина на более щадящую.
Колориту этой картине добавляет тот факт, что обвиняемый адвокат является сыном судьи областного суда Ивана Шмакова.
В начале сентября квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Ивана Шмакова об отставке с 1 ноября. Мы предполагали, что отставка судьи может облегчить участь его сына. Как видим, пока этого не произошло.