Сыну воронежского судьи продлили арест

Ленинский районный суд Воронежа удовлетворил ходатайство следователя по особо важным регионального СУ СКР, продлив на два месяца срок содержания под стражей адвоката Николая Шмакова, сообщили в суде. Если обстоятельства не изменятся, в следственном изоляторе Николай Шмаков пробудет до 26 ноября.

Напомним, адвокат Шмаков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он был задержан оперативниками УФСБ 26 июля при получении 4 млн рублей от жены предпринимателя Максима Скоркина, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. За эти деньги, по версии следствия, Николай Шмаков обещал решить в суде вопрос о смягчении меры пресечения обвиняемому. Также речь шла о том, что с помощью такой суммы суд согласиться переквалифицировать статью Скоркина на более щадящую.

Интернет-газета «Время Воронежа» уже рассказывала, что когда решался вопрос об аресте Николая Шмакова, в зал суда пришли семеро его коллег и заявили о том, что УФСБ чинит произвол по отношению к воронежским адвокатам, если те отказываются от «сотрудничества» с органами.

Колориту этой картине добавляет тот факт, что обвиняемый адвокат является сыном судьи областного суда Ивана Шмакова.