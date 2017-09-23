Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - СМИ
Свекла оказалась суперфудом
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
50-летняя Кидман показалась в платье без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:18 (мск), источник: БЕЛТА

В Городокском районе нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Женщина потерялась в лесу 19 сентября, мобильная связь с 68-летней пенсионеркой отсутствовала.

Источник: БЕЛТА

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку.

Читайте также
Сотни волонтеров приехали сегодня в Беловежскую пущу на поиски ребенка

Такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Женщина потерялась в лесу 19 сентября, мобильная связь с 68-летней пенсионеркой отсутствовала. В поисковых работах приняли участие работники МВД, спасатели, Красный Крест, поисковые группы, а также вертолет авиации МЧС.

Через три дня потерявшаяся женщина была замечена в лесу с борта МЧС. Вертолет спасателей смог приземлиться на расстоянии 1 км от нее. После того как к месту добрались сотрудники МЧС, РОВД и лесохозяйственного объединения, женщину вынесли из леса и передали медикам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сенько прокомментировал очереди на границе
Определен окончательный список белорусских футболистов на матчи квалификаци
Трамп заявил, что разберется с «коротышкой с ракетой»
Премьер Молдавии потребовал вывода российских военных из страны
Трамп заказал себе президентский «боинг» покрупнее. Зачем?
Названа главная польза недосыпания
Порошенко отверг российский план ввода миротворцев в Донбасс
МВД возбудило дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Спорт
Два матча пройдут в субботу в 11-м туре чемпионата России В столичном дерби сыграют «Динамо» и ЦСКА, а чемпион страны «Спартак» примет махачкалинский «Анжи»
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь