В Городокском районе нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Женщина потерялась в лесу 19 сентября, мобильная связь с 68-летней пенсионеркой отсутствовала. В поисковых работах приняли участие работники МВД, спасатели, Красный Крест, поисковые группы, а также вертолет авиации МЧС.

Через три дня потерявшаяся женщина была замечена в лесу с борта МЧС. Вертолет спасателей смог приземлиться на расстоянии 1 км от нее. После того как к месту добрались сотрудники МЧС, РОВД и лесохозяйственного объединения, женщину вынесли из леса и передали медикам.