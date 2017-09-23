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13:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми ночью случился пожар в многоквартирном доме

В Перми в ночь на 23 сентября случился пожар в 16-этажном доме на улице Академика Вавилова, 11.

Источник: Аргументы и факты

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 00.12, после чего на место выехали 12 единиц техники и 37 человек личного состава подразделений МЧС, спасатели, сотрудники полиции и медики.

Через 17 минут после вызова МЧС пожар в квартире на верхнем этаже дома был локализован, а ещё через 6 минут потушен полностью. При тушении огнеборцы столкнулись со сложностями, так как хозяев не было дома, и квартиру пришлось вскрывать. По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов. Хозяин, уходя из дома, забыл на включённой плите кастрюлю.

В результате пожара сгорели холодильник, микроволновая печь, мебель и другие вещи.

Никто из людей в происшествии не пострадал.

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