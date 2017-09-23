В Перми ночью случился пожар в многоквартирном доме

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 00.12, после чего на место выехали 12 единиц техники и 37 человек личного состава подразделений МЧС, спасатели, сотрудники полиции и медики.

Через 17 минут после вызова МЧС пожар в квартире на верхнем этаже дома был локализован, а ещё через 6 минут потушен полностью. При тушении огнеборцы столкнулись со сложностями, так как хозяев не было дома, и квартиру пришлось вскрывать. По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов. Хозяин, уходя из дома, забыл на включённой плите кастрюлю.