Под Волгоградом в лобовом ДТП погибли два человека

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла 22 сентября. В 21:00 26-летний водитель BMW ехал по трассе «Волгоград — К. Шахтинский» в сторону Калача-на-Дону. На 66 километре дороги он не убедился в безопасности своего маневра, выехал на встречную полосу и врезался в Mazda.