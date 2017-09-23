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11:09 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом в лобовом ДТП погибли два человека

Два человека скончались в результате лобового столкновения BMW и Mazda в Калачевском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла 22 сентября. В 21:00 26-летний водитель BMW ехал по трассе «Волгоград — К. Шахтинский» в сторону Калача-на-Дону. На 66 километре дороги он не убедился в безопасности своего маневра, выехал на встречную полосу и врезался в Mazda.

В результате ДТП 42-летний водитель Mazda, 25-летняя пассажирка BMW скончались от полученных травм. Водитель BMW доставлен в больницу.

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