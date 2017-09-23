Водитель внедорожника, врезавшийся в маршрутку под Гвардейском, помещён в изолятор

34-летний житель водитель внедорожника «Мерседес» задержан и помещен в изолятор временного содержания. По версии полицейских, он не справился с управлением на прямом участке трассы, вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом. В результате столкновения 49-летний водитель и 6 пассажиров маршрутки от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще 8 пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу. Кроме того, пострадала 10-летняя девочка, ехавшая вместе с матерью и отцом во внедорожнике. После обследования в больнице ребенок проходит амбулаторное лечение дома.

Сотрудники полиции провели на месте все необходимые действия по документированию обстоятельств и установлению причин ДТП. Эксперты-криминалисты произвели необходимые замеры и диагностику дорожного полотна с помощью выездной автолаборатории.

«Данные, полученные сотрудниками полиции на месте происшествия, позволили предположить, что водитель внедорожника выбрал небезопасный скоростной режим», — отметила Ирина Волк.

Действия водителя внедорожника квалифицировали по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Максимальное наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Назначено проведение ряда автотехнических и судебно-медицинских экспертиз. Расследование продолжается.

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