Водитель внедорожника, врезавшийся в маршрутку под Гвардейском, помещён в изолятор

34-летний житель водитель внедорожника «Мерседес» задержан и помещен в изолятор временного содержания. По версии полицейских, он не справился с управлением на прямом участке трассы, вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом. В результате столкновения 49-летний водитель и 6 пассажиров маршрутки от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще 8 пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу. Кроме того, пострадала 10-летняя девочка, ехавшая вместе с матерью и отцом во внедорожнике. После обследования в больнице ребенок проходит амбулаторное лечение дома.
Сотрудники полиции провели на месте все необходимые действия по документированию обстоятельств и установлению причин ДТП. Эксперты-криминалисты произвели необходимые замеры и диагностику дорожного полотна с помощью выездной автолаборатории.
«Данные, полученные сотрудниками полиции на месте происшествия, позволили предположить, что водитель внедорожника выбрал небезопасный скоростной режим», — отметила Ирина Волк.
Действия водителя внедорожника квалифицировали по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Максимальное наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Назначено проведение ряда автотехнических и судебно-медицинских экспертиз. Расследование продолжается.
Отметим, что калининградские пользователи соцсетей выяснили некоторую информацию о серебристом внедорожнике «Мерседес-бенц ML350».
На фотографиях с места автокатастрофы виден госномер джипа «Р 726 ТК 39». Согласно сайту госавтоинспекции Gibdd.ru, автомобиль с таким номером был выпущен с конвейера в 2005 году. За это время в России он сменил шесть владельцев. Последний раз внедорожник был приобретен менее месяца назад — 30 августа 2017 года.