Сотни волонтеров приехали сегодня в Беловежскую пущу на поиски ребенка
Штаб поисков развернули на стадионе местной школы, на поиски мальчика приезжают волонтеры со всей республики.
Штаб поисков развернули на стадионе местной школы, на поиски мальчика приезжают волонтеры со всей республики.
МИНСК, 23 сен — Sputnik. Сотни добровольцев в субботу собираются в деревне Новый Двор для продолжения поисков пропавшего неделю назад десятилетнего Максима Мархалюка, рассказали Sputnik в
Мальчик пропал в субботу 16 сентября — предположительно, ушел по грибы в Беловежскую пущу и потерялся. С тех пор его в Свислочском районе ищут сотни человек — волонтеры, МЧС, военные, милиция и школьные учителя.
Уже с семи утра в субботу в Новом Дворе собираются сотни волонтеров со всей республики. На выходные у «Ангела» запланирована масштабная поисковая операция: прочесывать будут не только территорию пущи, но и ближайшие населенные пункты, дороги, поля.
Для поисков Максима Мархалюка МЧС использует вертолеты и проверяет территорию с тепловизорами, а водолазы уже спускались в болото. В
Штаб волонтеров для поисков мальчика расположился на территории местной школы — ее администрация уже попросила местных жителей по возможности помогать приехавшим со всей страны людям едой, питьем или ночлегом.
Поисковики подчеркивают, что особенно ждут здесь людей, имеющих навыки организации и координации людей, участвующих в масштабных поисковых операциях.