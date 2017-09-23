МВД возбудило дело о давлении на кинотеатры в связи с показами фильма «Матильда»

«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, по подозрению в совершении этого преступления задержан руководитель одной из общественных организаций.