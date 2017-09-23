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11:16 (мск), источник: ТАСС

МВД возбудило дело о давлении на кинотеатры в связи с показами фильма «Матильда»

По подозрению в совершении преступления задержан руководитель одной из общественных организаций, сообщили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. МВД России возбудило уголовное дело по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда».

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«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, по подозрению в совершении этого преступления задержан руководитель одной из общественных организаций.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Петя Поросёнок
заколебали с этой матильдой!
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