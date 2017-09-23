Минздрав: двое пострадавших в ДТП под Гвардейском находятся в тяжёлом состоянии

Источник: Клопс.ru

«По состоянию на 9 утра 23 сентября, в больницах остаются девять человек. Из семерых пострадавших, поступивших в БСМП, в реанимации после проведения операции остаются двое мужчин — 1977 и 1997 года рождения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Остальные пациенты — средней степени тяжести, в настоящее время они получают лечение в отделениях сочетанной травмы и нейрохирургии. Также в состоянии средней степени тяжести находятся два пациента областной больницы и Гусевской ЦРБ», — рассказала Берездовец.

Всего после аварии в больницы области доставили 10 человек. Семеро поступили в БСМП, один — в Областную клиническую больницу. Ещё одну женщину родственники самостоятельно доставили в Гусевскую центральную районную больницу. Десятилетнюю девочку приняли в травмпункте Детской областной больницы со ссадинами и ушибами. Её отпустили домой после оказания медицинской помощи.

«Всем пострадавшим проведены необходимые диагностические исследования, во всех медицинских организациях достаточно медикаментов, оборудования и компонентов крови для оказания медицинской помощи пациентам в полном объеме», — отметили в министерстве.