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13:16 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем автовладелец нашел свою угнанную машину в овраге

В Подгоренском районе Воронежской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля ВАЗ-2107.

Как установлено полицией, рано утром 10 сентября молодой человек, находясь в состоянии опьянения проходил по поселку и на одной из улиц заметил припаркованный автомобиль. Дверь в машине была не заперта, а в замке зажигания находился ключ. Угонщик решил воспользоваться этим фактом, сел в машину и уехал. Однако через некоторое время он не справился с управлением, заехал в овраг, а выехать оттуда не смог. Тогда он бросил автомобиль и пошел домой.

Машину в овраге нашел ее владелец и сообщил о данном факте в правоохранительные органы. Личность угонщика была установлена. В отношении него завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В пресс-службе областного управления МВД сообщают, что теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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