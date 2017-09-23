Под Воронежем автовладелец нашел свою угнанную машину в овраге

Как установлено полицией, рано утром 10 сентября молодой человек, находясь в состоянии опьянения проходил по поселку и на одной из улиц заметил припаркованный автомобиль. Дверь в машине была не заперта, а в замке зажигания находился ключ. Угонщик решил воспользоваться этим фактом, сел в машину и уехал. Однако через некоторое время он не справился с управлением, заехал в овраг, а выехать оттуда не смог. Тогда он бросил автомобиль и пошел домой.