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12:27 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Бывший начальник тыла полицейского главка задержан по подозрению в мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержан бывший начальник тыла Главного управления МВД России по Нижегородской области. Информацию об этом распространил Следственный комитет.

На тыловика следователи вышли в рамках расследования уголовного дела о хищении 44 миллионов рублей. Было проведено 23 обыска в квартирах и домах экс-начальника в Нижнем Новгороде и Астраханской области.

В Объединенной пресс-службе судов пояснили, что деньги пропали из вещественных доказательств по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Когда дело было прекращено, владелец обратился с ходатайством о возврате денег и в мешках, куда они были сложены, их не обнаружил.

Следователи подозревают, что неустановленные сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области вступили в сговор и подменили купюры на предметы, не представляющие материальной ценности. В итоге, в их поле зрения попал в тот момент действующий начальник тыла, позднее его уволили, сейчас он задержан. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Необходимо собрать все доказательства совершения этого преступления.

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