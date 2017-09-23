Бывший начальник тыла полицейского главка задержан по подозрению в мошенничестве

На тыловика следователи вышли в рамках расследования уголовного дела о хищении 44 миллионов рублей. Было проведено 23 обыска в квартирах и домах экс-начальника в Нижнем Новгороде и Астраханской области.



В Объединенной пресс-службе судов пояснили, что деньги пропали из вещественных доказательств по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Когда дело было прекращено, владелец обратился с ходатайством о возврате денег и в мешках, куда они были сложены, их не обнаружил.



Следователи подозревают, что неустановленные сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области вступили в сговор и подменили купюры на предметы, не представляющие материальной ценности. В итоге, в их поле зрения попал в тот момент действующий начальник тыла, позднее его уволили, сейчас он задержан. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Необходимо собрать все доказательства совершения этого преступления.