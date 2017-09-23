Глава департамента ЖКХ Зеленодольска задержан по делу о мошенничестве

Как стало известно ИА «Татар-информ» накануне в здание исполкома Зеленодольска нагрянули сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, а также следователи СУ СК по РТ. До позднего вечера там шли обыски, изымались документы.

Как стало известно ИА «Татар-информ», в отношении Олега Анисимова возбуждено уголовное дело по части третьей статьи «Мошенничество». По данным источника ИА «Татар-информ», оперативники районного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что с 2010 по 2011 год Олег Анисимов на средства департамента ЖКХ содержал свой личный автомобиль.

Еще одно уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Претензии к Анисимову касаются сдачи им в аренду некоего помещения.

Оба уголовных дела возбуждены Следственным комитетом по РТ.