В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — На министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева совершено покушение, сообщили в субботу на официальном сайте ДНР.

«Сегодня, 23 сентября, в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улице Ульриха совершенно покушение на заместителя председателя Совета министров ДНР, министра доходов и сборов Александра Тимофеева. Как сообщают источники, Александр Тимофеев доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в результате взрыва пострадали восемь человек, место происшествия оцеплено, там находятся сотрудники силовых ведомств ДНР и МВД ДНР.