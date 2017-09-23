В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали произошедшее покушением на чиновника.
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали произошедшее покушением на чиновника.
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — На министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева совершено покушение, сообщили в субботу на официальном сайте ДНР.
«Сегодня, 23 сентября, в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улице Ульриха совершенно покушение на заместителя председателя Совета министров ДНР, министра доходов и сборов Александра Тимофеева. Как сообщают источники, Александр Тимофеев доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Ранее в субботу корреспондент «Интерфакса» сообщил, что два взрыва прогремели в районе проспекта Мира в центральной части города. Место происшествие оцеплено сотрудниками силовых ведомств.