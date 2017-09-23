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11:49 (мск), источник: Интерфакс

В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали произошедшее покушением на чиновника.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — На министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева совершено покушение, сообщили в субботу на официальном сайте ДНР.

«Сегодня, 23 сентября, в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улице Ульриха совершенно покушение на заместителя председателя Совета министров ДНР, министра доходов и сборов Александра Тимофеева. Как сообщают источники, Александр Тимофеев доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в результате взрыва пострадали восемь человек, место происшествия оцеплено, там находятся сотрудники силовых ведомств ДНР и МВД ДНР.

Ранее в субботу корреспондент «Интерфакса» сообщил, что два взрыва прогремели в районе проспекта Мира в центральной части города. Место происшествие оцеплено сотрудниками силовых ведомств.

7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Александр Куцовский
А вглядитесь в данное событие с другой точки... А не большие деньги здесь просматриваются, которыми не поделился или отказался отдать чиновник ? Это не мое...
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