Челнинская пенсионерка из-за мошенников лишилась 113 тысяч рублей

64-летняя женщина накануне рассказала полицейским, что 25 августа ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником одного из республиканских банков. Мужчина сообщил о перерасчете ее пенсии и попросил сообщить реквизиты банковской карты. Пенсионера предоставила злоумышленнику информацию. Лишь через некоторое время женщина обнаружила, что с ее счета были списаны 113 тысяч рублей.