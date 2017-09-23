Челнинская пенсионерка из-за мошенников лишилась 113 тысяч рублей
(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Челнах мошенники похитили у пенсионерки 113 тысяч рублей, сообщает
(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Челнах мошенники похитили у пенсионерки 113 тысяч рублей, сообщает
64-летняя женщина накануне рассказала полицейским, что 25 августа ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником одного из республиканских банков. Мужчина сообщил о перерасчете ее пенсии и попросил сообщить реквизиты банковской карты. Пенсионера предоставила злоумышленнику информацию. Лишь через некоторое время женщина обнаружила, что с ее счета были списаны 113 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что номер злоумышленника зарегистрирован в Тульской области.