В Крыму спасли трех заблудившихся в горах туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 — РИА Новости, Виктор Лященко. Операция по спасению трех туристов, заблудившихся в горах около Ялты, продолжалась почти всю ночь, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 — РИА Новости, Виктор Лященко. Операция по спасению трех туристов, заблудившихся в горах около Ялты, продолжалась почти всю ночь, сообщает
Сообщение о помощи, которая требовалась трем туристам, поступило минувшей ночью. К месту предполагаемого нахождения людей немедленно направилась дежурные спасатели.
«Только спустя два часа пострадавшие — мужчина 1989 года рождения, житель
Как выяснилось позже, молодые люди, решив в полной мере насладиться природой Крыма, отправились ночевать в горы без палатки и соответствующего снаряжения. В результате, потеряв ориентиры, замерзнув и изрядно испугавшись, решили прибегнуть к помощи спасателей.
В медицинской помощи никто не нуждался, и на автомобиле спасателей все были благополучно доставлены в Ялту.
Спасатели напоминают, что не стоит «испытывать судьбу». Так, чтобы избежать неприятностей во время отдыха, перед выходом на прогулку в горы или лес стоит зарегистрироваться в спасательном подразделении.