В Крыму спасли трех заблудившихся в горах туристов

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о помощи, которая требовалась трем туристам, поступило минувшей ночью. К месту предполагаемого нахождения людей немедленно направилась дежурные спасатели.

«Только спустя два часа пострадавшие — мужчина 1989 года рождения, житель Санкт-Петербурга, и две девушки 1997 и 1984 годов рождения, обе гостьи из Москвы, — были обнаружены в районе вершины хребта Балан-Кая», — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, молодые люди, решив в полной мере насладиться природой Крыма, отправились ночевать в горы без палатки и соответствующего снаряжения. В результате, потеряв ориентиры, замерзнув и изрядно испугавшись, решили прибегнуть к помощи спасателей.

В медицинской помощи никто не нуждался, и на автомобиле спасателей все были благополучно доставлены в Ялту.