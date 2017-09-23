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12:44 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске ночью стреляли

Ночью в Заельцовском районе на улице Нарымская прозвучали выстрелы. Они были следствием конфликта у одного из ночных заведений.

Полиция сообщает, что по данному факту произведено задержание.

«В 03:40 минут в полицию поступило сообщение о конфликте у одного из ночных заведений Заельцовского района Новосибирска. На место прибыли сотрудники полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Оказалось, что в ходе конфликта прозвучали два выстрела. Предположительно, из охотничьего оружия. По данному факту задержан гражданин 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В тоже время подписчики ресурса «АСТ54» сообщают, что конфликт на стоянке был между двумя группами людей. Подписчик сайта поделил их на мужчин славянской и неславянской внешности. В ходе выяснения отношений один из участников конфликта достал оружие и выстрелил в землю.

«Подписчик сообщает, что мужчина схватился за оружие от безысходности — его товарища окружили несколько человек и стрелявший пытался тем самым их отпугнуть», — сообщает «АСТ54».

В полиции утверждают, что давать каких-либо комментариев пока преждевременно. «Идет следствие», — заявил сотрудник пресс-служба ГУ МВД РФ по НСО.

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