В Новосибирске ночью стреляли

Полиция сообщает, что по данному факту произведено задержание.

«В 03:40 минут в полицию поступило сообщение о конфликте у одного из ночных заведений Заельцовского района Новосибирска. На место прибыли сотрудники полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Оказалось, что в ходе конфликта прозвучали два выстрела. Предположительно, из охотничьего оружия. По данному факту задержан гражданин 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В тоже время подписчики ресурса «АСТ54» сообщают, что конфликт на стоянке был между двумя группами людей. Подписчик сайта поделил их на мужчин славянской и неславянской внешности. В ходе выяснения отношений один из участников конфликта достал оружие и выстрелил в землю.

«Подписчик сообщает, что мужчина схватился за оружие от безысходности — его товарища окружили несколько человек и стрелявший пытался тем самым их отпугнуть», — сообщает «АСТ54».