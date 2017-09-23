Лидер «Святой Руси» арестован за давление на кинотеатры из-за «Матильды»

Источник: РИА "Новости"

О возбуждении уголовного дела по ст. 179 УК РФ «принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «По факту принуждения <…> к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров», — пояснила Волк. При этом в МВД не стали называть фамилию подозреваемого.

​О том, что речь идет об Александре Калинине, РБК сообщил источник в МВД.

«Дело пока возбуждено по факту давления на кинотеатры. Само собой, что речь идет о Калинине. По тексту на сайте и так очевидно, что речь идет о нем — он пока идет по статье 91 «Основания задержания подозреваемого», — рассказал собеседник РБК.

По данным «Интерфакса», экспертиза проверяет записанные Калининым ролики на признаки разжигания межнациональной розни.

Ранее, 20 сентября, лидера «Святой Руси» задержали сотрудники ФСБ и департамента противодействия экстремизму МВД подозрению в призывах к противоправным действиям. После допроса Калинин был отпущен, однако в четверг задержан вновь. К вечеру четверга обвинение ему не предъявили.

«Христианское государство — Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».

В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.

Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.

Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.

В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».