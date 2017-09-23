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12:31 (мск), источник: Вести Сочи

Пассажиры задержанного сочинского рейса «ВИМ-Авиа» устроили конфликт

В «зеленой зоне» столичного аэропорта Домодедово пассажиры задержанного рейса «ВИМ-Авиа» в Сочи устроили конфликт с представителями авиакомпании, из-за чего пришлось вызывать полицию, сообщают «Вести».

Портал сообщает, что после этого самолет в Сочи отправили. Однако, по данным онлайн-табло аэропорта Сочи, вылет рейса НН117 запланирован лишь в 15:00 и прибудет на курорт он к 17 часам.

Кроме того, известно что в аэропорту Сочи задержан рейс НН118 «ВИМ-Авиа» в Москву, а также отменены рейсы в Домодедово (НН108 и НН120) и Казань (НН9346).

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