Пассажиры задержанного сочинского рейса «ВИМ-Авиа» устроили конфликт
В «зеленой зоне» столичного аэропорта Домодедово пассажиры задержанного рейса «ВИМ-Авиа» в Сочи устроили конфликт с представителями авиакомпании,
В «зеленой зоне» столичного аэропорта Домодедово пассажиры задержанного рейса «ВИМ-Авиа» в Сочи устроили конфликт с представителями авиакомпании,
Портал сообщает, что после этого самолет в Сочи отправили. Однако, по данным
Кроме того, известно что в аэропорту Сочи задержан рейс НН118 «ВИМ-Авиа» в Москву, а также отменены рейсы в Домодедово (НН108 и НН120) и Казань (НН9346).