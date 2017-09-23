Полицейские задержали 25 южноуральцев, находившихся в розыске
С 22 на 23 сентября полицейские провели операцию «Ночь» в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске, Златоусте и Троицке, сообщают в
С 22 на 23 сентября полицейские провели операцию «Ночь» в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске, Златоусте и Троицке, сообщают в
В результате операции за ночь раскрыто 113 преступлений, задержано 25 лиц, находившихся в розыске.
«В ходе мероприятия составлено свыше 2700 протоколов об административных правонарушениях. Инспекторы ГИБДД выявили 59 нетрезвых водителей и 31 бесправника. Из незаконного оборота изъято порядка 1800 гр наркотиков, 40 единиц огнестрельного оружия и 131 патрон, более 7,5 тысяч литров алкогольной продукции на сумму около двух миллионов рублей», — рассказывают в ведомстве.
По данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.