Полицейские задержали 25 южноуральцев, находившихся в розыске

«В ходе мероприятия составлено свыше 2700 протоколов об административных правонарушениях. Инспекторы ГИБДД выявили 59 нетрезвых водителей и 31 бесправника. Из незаконного оборота изъято порядка 1800 гр наркотиков, 40 единиц огнестрельного оружия и 131 патрон, более 7,5 тысяч литров алкогольной продукции на сумму около двух миллионов рублей», — рассказывают в ведомстве.