Молодой петербуржец лишил бабушку посуды на 2 миллиона

Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, 75-летняя хозяйка квартиры на Ленинском проспекте уезжала на десять дней — с 5 по 15 сентября. Приглядеть за жильём она доверила внуку, которому в её отсутствие как раз исполнилось 26 лет. Вернувшись, женщина не обнаружила ни внука, ни ценного антиквариата.