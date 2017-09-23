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13:54 (мск), источник: Фонтанка

Молодой петербуржец лишил бабушку посуды на 2 миллиона

Нигде не работающий житель Петербурга, которому родственница доверила присмотреть за квартирой, внимательно присмотрелся к обстановке и очистил помещение от дорогостоящего антиквариата.

Источник: Reuters

Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, 75-летняя хозяйка квартиры на Ленинском проспекте уезжала на десять дней — с 5 по 15 сентября. Приглядеть за жильём она доверила внуку, которому в её отсутствие как раз исполнилось 26 лет. Вернувшись, женщина не обнаружила ни внука, ни ценного антиквариата.

Из квартиры исчезли два набора фужеров красного и белого стекла, блюдо и шкатулка производства Кузнецовского фарфорового завода, три немецкие скульптуры и пара тарелок с изображением Наполеона и Жозефины. Последние — за миллион рублей.

По оценке хозяйки, за присмотр за квартирой внук взял 2 млн 280 тыс. рублей натурой. Женщина написала заявление в полицию.

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