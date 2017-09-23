Молодой петербуржец лишил бабушку посуды на 2 миллиона
Нигде не работающий житель Петербурга, которому родственница доверила присмотреть за квартирой, внимательно присмотрелся к обстановке и очистил помещение от дорогостоящего антиквариата.
Нигде не работающий житель Петербурга, которому родственница доверила присмотреть за квартирой, внимательно присмотрелся к обстановке и очистил помещение от дорогостоящего антиквариата.
Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, 75-летняя хозяйка квартиры на Ленинском проспекте уезжала на десять дней — с 5 по 15 сентября. Приглядеть за жильём она доверила внуку, которому в её отсутствие как раз исполнилось 26 лет. Вернувшись, женщина не обнаружила ни внука, ни ценного антиквариата.
По оценке хозяйки, за присмотр за квартирой внук взял 2 млн 280 тыс. рублей натурой. Женщина написала заявление в полицию.