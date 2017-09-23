В Ростовской области задержали серийного квартирного вора

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, на счету 50-летнего мужчина ка минимум три незаконных проникновения в чужое жилище и еще одно имущественное преступление. Так, недавно сотрудникам полиции № 2 УМВД России по городу Шахты поступила информация о хищении. Злоумышленник проник на балкон одного из многоэтажных домов и, отжав металлопластиковую дверь, пошел в помещение. Там он похитил комплект компьютерных колонок и два ноутбука общей стоимостью порядка 54 тысячи рублей.