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13:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовской области задержали серийного квартирного вора

По данным регионального ГУ МВД, преступник похитил ценные вещи на общую сумму 160 тысяч рублей.

Серийного квартирного вора задержали в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, на счету 50-летнего мужчина ка минимум три незаконных проникновения в чужое жилище и еще одно имущественное преступление. Так, недавно сотрудникам полиции № 2 УМВД России по городу Шахты поступила информация о хищении. Злоумышленник проник на балкон одного из многоэтажных домов и, отжав металлопластиковую дверь, пошел в помещение. Там он похитил комплект компьютерных колонок и два ноутбука общей стоимостью порядка 54 тысячи рублей.

Подозреваемого задержали, и в ходе расследования выяснилась его причастность к другим аналогичным преступлениям, причем вор орудовал и частном доме — туда он проник, разбив стеклопакет пластиковой рамы, Добычей преступника стали деньги и мобильный телефон на общую сумму 65 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного имущества удалось вернуть владельцам.

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