В Ростовской области задержали серийного квартирного вора
По данным регионального ГУ МВД, преступник похитил ценные вещи на общую сумму 160 тысяч рублей.
По данным регионального ГУ МВД, преступник похитил ценные вещи на общую сумму 160 тысяч рублей.
Серийного квартирного вора задержали в Ростовской области.
Как сообщает
Подозреваемого задержали, и в ходе расследования выяснилась его причастность к другим аналогичным преступлениям, причем вор орудовал и частном доме — туда он проник, разбив стеклопакет пластиковой рамы, Добычей преступника стали деньги и мобильный телефон на общую сумму 65 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного имущества удалось вернуть владельцам.