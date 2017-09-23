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14:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте экс-начальника тыла нижегородского ГУ МВД

Московский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следователей об аресте экс-начальника тыла нижегородского ГУ МВД. Об этом сообщает СУ СКР по региону 22 сентября.

Согласно информации подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) заключен под стражу. СК подозревает арестованного в хищении почти 45 млн рублей из вещественных доказательств.

«Следует отметить тот факт, что в ходе обысков в домах в селе Красный Яр Астраханской области следователями были обнаружены коллекции дорогостоящих алкогольных напитков, книг, столового серебра, одежды и техники. Общая стоимость недвижимости и имущества явно не соответствует официальному доходу бывшего тыловика», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств совершения указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 22 сентября стало известно, что экс-начальник тыла ГУ МВД России по Нижегородской области задержан по подозрению в мошенничестве. Отметим, что службу тыла в ГУ МВД возглавлял Ихтияр Уразалин.

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