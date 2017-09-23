Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте экс-начальника тыла нижегородского ГУ МВД

Согласно информации подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) заключен под стражу. СК подозревает арестованного в хищении почти 45 млн рублей из вещественных доказательств.

«Следует отметить тот факт, что в ходе обысков в домах в селе Красный Яр Астраханской области следователями были обнаружены коллекции дорогостоящих алкогольных напитков, книг, столового серебра, одежды и техники. Общая стоимость недвижимости и имущества явно не соответствует официальному доходу бывшего тыловика», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств совершения указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.