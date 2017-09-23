Депортированных из Камбоджи белорусов задержали в Москве

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 сен — Sputnik. В московском аэропорту «Шереметьево» задержали белорусскую супружескую пару, разыскиваемую за совершение тяжких преступлений, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

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Злоумышленники обвиняются в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, «отмывании» материальных ценностей и злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Против них возбуждены уголовные дела.

Мужчина 1969 года рождения и женщина 1970 года рождения пытались скрыться от правосудия. Они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола. В результате их задержали специалисты главного отделения миграционного департамента Королевства Камбоджа. После чего белорусов депортировали в Российскую Федерацию.