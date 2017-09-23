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13:31 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске произошло массовое ДТП с участием автобуса

Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на левобережье Красноярска. Очевидцы разместили фотографии с места аварии в социальной сети.

Источник: Аргументы и факты

Столкновение двух автомобилей и автобуса произошло днём, около 13 часов, 23 сентября на проспекте Свободный в районе СФУ.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Audi поворачивал налево, но не уступил дорогу автомобилю Subaru и автобусу маршрута № 90. В результате транспортные средства последовательно столкнулись. В ДТП никто не пострадал.

На месте аварии работали дорожные полицейские. Уже известно, что все водители были трезвыми.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее мы сообщали об аварии с рейсовым междугородним автобусом в Уярском районе, в которой пострадали несколько человек, в том числе маленький ребёнок. В автобусе находилось 18 человек. Очевидцы сообщают, что перед аварией автобус обгонял фуру, ехавшую со скоростью 80 км в час, в это время на повороте на п. Жандат у впереди идущего автомобиля Hyundai оторвало колесо и он влетел в Toyota.

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