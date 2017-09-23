В Красноярске произошло массовое ДТП с участием автобуса

Ранее мы сообщали об аварии с рейсовым междугородним автобусом в Уярском районе, в которой пострадали несколько человек, в том числе маленький ребёнок. В автобусе находилось 18 человек. Очевидцы сообщают, что перед аварией автобус обгонял фуру, ехавшую со скоростью 80 км в час, в это время на повороте на п. Жандат у впереди идущего автомобиля Hyundai оторвало колесо и он влетел в Toyota.