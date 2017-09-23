В реке Белой нашли тело пропавшего уфимца, болевшего эпилепсией
В Уфе завершились поиски пропавшего 26 августа Александра Мартыненко. Тело 30-летнего мужчины нашли в реке Белой, сообщили участники поисков.
В Уфе завершились поиски пропавшего 26 августа Александра Мартыненко. Тело 30-летнего мужчины нашли в реке Белой, сообщили участники поисков.
Александр пропал после пикника с друзьями на реке Уфимке. Тогда компаньоны молодого человека по неизвестной причине оставили его одного и ушли. Больше его никто не видел.
По словам матери Александра, он страдал эпилепсией и у него часто бывали обмороки.
По предварительным данным, молодой человек упал в воду и утонул. Тело было обнаружено еще 1 сентября. Однако опознали его только сейчас.