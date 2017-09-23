В реке Белой нашли тело пропавшего уфимца, болевшего эпилепсией

Александр пропал после пикника с друзьями на реке Уфимке. Тогда компаньоны молодого человека по неизвестной причине оставили его одного и ушли. Больше его никто не видел.

По словам матери Александра, он страдал эпилепсией и у него часто бывали обмороки.