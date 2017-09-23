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15:09 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде супруга водителя разбила машину «нахамившего автомобилиста»

Жительница областного центра разбила чужую машину во время дорожного конфликта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

Инцидент произошёл в вечернее время в Малом Борисово. По словам 62-летней женщины, она защищала мужа от водителя, который нахамил ему во время дорожного конфликта. Во время выяснения отношений пенсионерка нанесла удары руками по автомобилю «Фольксваген Гольф».

В результате злоумышленница повредила лобовое стекло и лакокрасочное покрытие. Ущерб оценили в 12 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили дело по части 1 статьи 167 УК РФ — «Умышленное повреждение имущества». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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