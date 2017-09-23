В Калининграде супруга водителя разбила машину «нахамившего автомобилиста»

Инцидент произошёл в вечернее время в Малом Борисово. По словам 62-летней женщины, она защищала мужа от водителя, который нахамил ему во время дорожного конфликта. Во время выяснения отношений пенсионерка нанесла удары руками по автомобилю «Фольксваген Гольф».