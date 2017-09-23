В Калининграде супруга водителя разбила машину «нахамившего автомобилиста»
Жительница областного центра разбила чужую машину во время дорожного конфликта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Жительница областного центра разбила чужую машину во время дорожного конфликта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Инцидент произошёл в вечернее время в Малом Борисово. По словам 62-летней женщины, она защищала мужа от водителя, который нахамил ему во время дорожного конфликта. Во время выяснения отношений пенсионерка нанесла удары руками по автомобилю «Фольксваген Гольф».
В результате злоумышленница повредила лобовое стекло и лакокрасочное покрытие. Ущерб оценили в 12 тысяч рублей.
В отношении женщины возбудили дело по части 1 статьи 167 УК РФ — «Умышленное повреждение имущества». Ей грозит до двух лет лишения свободы.