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14:18 (мск), источник: Publika.md

Неизвестный расстрелял пассажирский автобус в Москве

Неизвестный обстрелял из пневматического оружия пассажирский автобус на юго-востоке Москвы.

Источник: Publika.md

Как рассказали сайту «Звезды» в пресс-службе ГУ МВД России по столице, инцидент произошел на Краснодарской улице.

«Вчера около 19 часов водитель автобуса обнаружил, что стекло в его транспортном средстве повреждено. Судя по всему, был произведен выстрел из пневматического оружия», — рассказали в полиции.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

В данный момент правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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