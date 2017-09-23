Неизвестный расстрелял пассажирский автобус в Москве

Источник: Publika.md

Как рассказали сайту «Звезды» в пресс-службе ГУ МВД России по столице, инцидент произошел на Краснодарской улице.

«Вчера около 19 часов водитель автобуса обнаружил, что стекло в его транспортном средстве повреждено. Судя по всему, был произведен выстрел из пневматического оружия», — рассказали в полиции.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.