Неизвестный расстрелял пассажирский автобус в Москве
Неизвестный обстрелял из пневматического оружия пассажирский автобус на
Неизвестный обстрелял из пневматического оружия пассажирский автобус на
Как рассказали сайту «Звезды» в
«Вчера около 19 часов водитель автобуса обнаружил, что стекло в его транспортном средстве повреждено. Судя по всему, был произведен выстрел из пневматического оружия», — рассказали в полиции.
Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.
В данный момент правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.