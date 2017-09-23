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15:08 (мск), источник: Publika.md

Таинственное землетрясение произошло в КНДР

В КНДР произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла, передает Conflict News‏. По данным Южной Кореи, толчок произошел в провинции Северный Хамген.

Источник: Publika.md

В КНДР произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла, передает Conflict News‏. По данным Южной Кореи, толчок произошел в провинции Северный Хамген. При этом Сеул уверен в природном происхождении землетрясения, пишет ren.tv.

В настоящее время неизвестно, были ли точки следствием естественных причин.

При этом в докладе китайских наблюдателей отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине ноль километров, а сами толчки произошли недалеко от района, где был зафиксирован последний взрыв, проведенный Пхеньяном.

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