Таинственное землетрясение произошло в КНДР

В КНДР произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла, передает Conflict News‏. По данным Южной Кореи, толчок произошел в провинции Северный Хамген. При этом Сеул уверен в природном происхождении землетрясения, пишет ren.tv.

В настоящее время неизвестно, были ли точки следствием естественных причин.

При этом в докладе китайских наблюдателей отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине ноль километров, а сами толчки произошли недалеко от района, где был зафиксирован последний взрыв, проведенный Пхеньяном.