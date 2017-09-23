В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота

«Разлилось 100 литров азотной кислоты. Территория была оцеплена. Движение по этому участку дороги заблокировано», — сказали в пожарно-спасательной службе.

По информации ведомства, водитель грузовой машины, который перевозил кислоту в специальном контейнере, заметил пар, который шел из машины. После этого он остановился и сообщил о ЧП оперативным службам.