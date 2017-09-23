Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Президент Румынии отменил визит на Украину
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Эрмитажные коты нашли новый дом
14:25 (мск), источник: РИА Новости

В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота

РИГА, 23 сен — РИА Новости. Утечка азотной кислоты произошла на Даугавпилсском шоссе в 134 километрах от Риги, сообщили РИА Новости в субботу в Государственной пожарно-спасательной службе.

«Разлилось 100 литров азотной кислоты. Территория была оцеплена. Движение по этому участку дороги заблокировано», — сказали в пожарно-спасательной службе.

По информации ведомства, водитель грузовой машины, который перевозил кислоту в специальном контейнере, заметил пар, который шел из машины. После этого он остановился и сообщил о ЧП оперативным службам.

В пожарно-спасательной службе подчеркнули, что работают над устранением последствий утечки. Ущерб, нанесенный экологии, уточняется.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Почему Пенс и Порошенко ушли с выступления Лаврова в ООН
Эксперт: в Сирии произошли некоторые 'странные вещи'
Трамп заявил, что разберется с «коротышкой с ракетой»
В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР
Названа главная польза недосыпания
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
Лидер «Святой Руси» арестован из-за давления на кинотеатры
Спорт
Два матча пройдут в субботу в 11-м туре чемпионата России В столичном дерби сыграют «Динамо» и ЦСКА, а чемпион страны «Спартак» примет махачкалинский «Анжи»
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь