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17:01 (мск), источник: Новый Калининград

Очевидец: на пешеходном переходе на Горького сбили девушку

Под колесами автомобиля на пешеходном переходе на улице Горького пострадала молодая женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу сообщили очевидцы происшествия.

По данным свидетеля, авария произошла около 10:15 утра.

«Девчонку аж подбросило. Прямо на пешеходном, где поворот на улицу Ефремова с Горького. Ее в машину понесли. Я спросила, нужны ли свидетели. Сказали — нет», — отметил очевидец. По его словам, на вид пострадавшей около 20 лет.

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