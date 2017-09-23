Очевидец: на пешеходном переходе на Горького сбили девушку
Под колесами автомобиля на пешеходном переходе на улице Горького пострадала молодая женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу сообщили очевидцы происшествия.
Под колесами автомобиля на пешеходном переходе на улице Горького пострадала молодая женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу сообщили очевидцы происшествия.
По данным свидетеля, авария произошла около 10:15 утра.
«Девчонку аж подбросило. Прямо на пешеходном, где поворот на улицу Ефремова с Горького. Ее в машину понесли. Я спросила, нужны ли свидетели. Сказали — нет», — отметил очевидец. По его словам, на вид пострадавшей около 20 лет.